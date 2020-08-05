Kahvaltı keyfi korkunç bitti: ‘Bir çay yapalım, dedik olmadı’

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabey köyünde 7 çocuk babası Kadim Ercan, sabah kahvaltı için evin bahçesindeki sobada çay demlemek istedi. Ercan, sobayı yakmak için şişede bulunan benzini döktüğü ağaç dalını ateşe verdi.

Ağaç dalıyla birlikte bir anda şişedeki benzin de alev aldı. Alevlerin üzerine sıçradığı Ercan yanmaya başladı. Ercan’ın imdat çığlığına eşi ve köy muhtarı Reşat Altunbulak ve yetişti.

“NASIL YAKILIR BİLİRİM”

Göğsü ve yüzünde yanıklar oluşan Ercan, Ardahan’da yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ercan olayla ilgili şunları söyledi:

* Ben eski şoförüm. Benzinle nasıl yakılır, bilirim. Sobada bir çay yapalım, dedik olmadı.

* Sobayla birlikte tutuşan şişedeki benzin beni yaktı. Eğer plastik şişeyi atmasaydım, benimle birlikte ev de yanacaktı.

* O an yardıma kimse gelmeseydi ben de yanmıştım ev de yanmıştı. (DHA)