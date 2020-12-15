Kanal İstanbul jet hızıyla ilerliyor: Tapu sınırları belirlenmeye başlandı

Tartışmalı proje Kanal İstanbul'un çevresinin imar ve tapu süreci adım adım tamamlanıyor. Kanalın etrafına kurulacak Yenişehir'in Başakşehir ilçesinin Şahintepe Mahallesi sınırları içinde kalan yapı adalarında İmar Kanunu'nun 18.Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde onaylandı.

Net arsa tapularının belirlenmesi anlamına gelen uygulama, 15 Aralık itibariyle bakanlık tarafından itirazlar için askıya çıkarıldı. CHP'li İBB Meclis Üyesi Ataman jet hızıyla ilerleyen plan ve tapu sürecine tepki göstererek “Açılan paketlerde esnafa, işçiye, emekliye, memura ‘salgında dayan bakalım, sık dişini' diyen hükümet Kanal İstanbul projesinde tam gaz ilerliyor” dedi.

“1 YIL İÇİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK”

Ataman, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un TBMM'de Kanal İstanbul ile ilgili son adımları attıklarını söylemesinden birkaç gün sonra kanalın Şahintepe etabının “madde 18 uygulamasının” askıya çıkarıldığına dikkat çekti.

Ataman “Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir'de son olarak madde 18 uygulaması askıya çıkmayan Arnavutköy'deki 1-2-3. etaplar kaldı. Onların da bu ay askıya çıkacağı söyleniyor. Böylelikle Yenişehir'in bir sene içinde tüm imar planları tamamlanmış olacak” diye konuştu.

“BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLEBİLİR”

Cumhurbaşkanı'nın Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı “1 numaralı projemize yakında başlıyoruz” açıklamasına da atıf yapan Ataman, ihale sürecinin önünde hiçbir engel kalmadığını söyledi. Ataman şunları kaydetti:

* Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hükümetin önceliğinin; cumhurbaşkanının açıklamalarından pandemi ve buna bağlı sorunlar olduğunu biliyorum. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önceliğinin de bu olması beklenirken görüldüğü gibi hemen 18 uygulaması yapılmış ve askıya çıkarılmış.

* Yıllardır oranı kahrını çekmiş, kuş uçmaz kervan geçmez köylerde hayatta kalma mücadelesi vermiş kişilerin hakkı yenmemiştir diye umut ediyorum. Orada yaşayan gerçek kişilerin taşınmazları umarım başkalarına peşkeş çekilmemiştir. İmarlı arsası olanlar askıya çıkan uygulamayı kontrol etmeli, arsaları yeniden parseller oluşturulmak suretiyle ellerinden alınmış olabilir.

* Varsa itirazlarını yapmalılar. Biz de parti olarak bu askılar inceleyeceğiz. Vatandaşlarımıza en doğru olanı neyse o yönde hareket etmelerini sağlayacağız. Yoksa yılların alın teri ile edinilen taşınmazlar birilerine peşkeş çekilebilir.

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