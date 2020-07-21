‘Kanal İstanbul, kente ölümcül bir darbe vuracak’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 10 Ocak 2020 tarihinde bilim insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının katılımı ile gerçekleştirilen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda sunulan bildiriler, “Kanal İstanbul Çok Disiplinli Değerlendirme” adıyla kitap olarak basıldı.

Çalıştay kitabının İngilizce versiyonu ve İstanbullulara dağıtılacak “25 Soruda Kanal İstanbul” broşürü de hazırlandı. Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr.Seval Sözen ve Prof. Dr. Naci Görür editörlüğünde hazırlanan kitap, İBB Florya Yerleşkesi'nde yapılan bir törenle tanıtıldı. Törene İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve üst düzey yönetim katıldı.

“İTİRAZIN BİLİMSEL KANITI”

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, kitapta 17 farklı bilim alanında 29 bilim insanının Kanal İstanbul'un kente yapacağı etkileri ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Bu kitap İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a neden itiraz ettiğinin bilimsel bir kanıtıdır. Bu çalışma kadim şehrimizin geri dönülemez yaralar almasına gönlümüzün razı olmadığını belirtmek için yazılmış bir kitaptır” diye konuştu.

“MİLLİ MESELE OLARAK ELE ALIYORUZ”

Kanal İstanbul'u kurumsal olarak milli bir mesele olarak ele aldıklarının altını çizen Çağlar, şöyle devam etti:

* Kanal İstanbul, deprem ve mülteci sorunuyla birlikte bu şehrin karşılaştığı üç büyük tehditten biridir.

* Kanal İstanbul'un yapılması durumunda susuzluk yaşayacağımız, deprem tetiklenmesi riskinin olabileceği, İstanbul'un doğasının, ekolojisinin uzun yıllar belki geri dönülemeyecek kadar tahrip edileceği, bir anlamda tarihin de tahrip edileceği aşikardır.

* Kabaca bir hesaplamayla 100 milyar liraya mal olacak bu projenin 82 milyonun parasıyla yapılacağı ve ilave vergi yükü anlamına geldiğini unutmamalıyız. Sadece İBB olarak bize ham bir çalışmayla 23 milyar liralık maliyet yükleneceğini görüyoruz.

“ÖLÜMCÜL BİR DARBE VURULACAK”

Törende konuşan kitabın editörlerinden Prof. Dr. Derin Orhon, “Yıllar boyu İstanbul'u çok hoyrat kullandık ve bu noktalara getirdik. Şimdi de ölümcül bir darbe vurmak istiyorlar. Buna proje demek doğru değil. Kanal İstanbul adını da beğenmiyorum. Kanalın, İstanbul adıyla bir arada konuşulmaması gerekir. İnşallah bu proje gerçekleştirilmeden unutulur” dedi.

“BU KİTAP TARİHE BİR KAYIT DÜŞÜYOR”

Bu kitapla projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmasının yapılmış olduğunu belirten Orhon, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kanalla ilgili ÇED çalışması nasıl olurun bir örneğini sunduk. Bakanlığın dikkatine sunuyorum, okusunlar öğrensinler. Tarihe bir kayıt düşüyor bu kitap.

* Siyasi olarak bu kanalın akıbetini tahmin etmekte güçlük çekiyorum. Bilimsel amacı yok ama amacının ne olduğuna dair çok değişik spekülasyonlar var. Bunların bir bölümü de imar hareketleriyle görülüyor

Kanalın taşıdığı deprem riskine de dikkat çeken Orhon “Kanalın zemini sıvılaşıyor. 1999 depreminde gördüğümüz sıvılaşma olayının aynısı. Kanalın yapılmaması için çok önemli bir veri. Ya İstanbul'u seçin ve onu koruyalım ya da kanalı seçin” dedi.

“KARAMSAR BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ”

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün şöyle konuştu;

* Kanal İstanbul ile ilgili ortaya koyduğumuz bilimsel çalışmalar dikkate alınmazsa karamsar bir tablo ile karşı karşıya kalacağız. Kanal İstanbul'un ÇED raporunda çok ciddi hatalar yapıldığını tespit ettik.

* Beraberinde gelecek imar hareketinin de İstanbul'da çok olumsuz sonuçlar doğuracağını gördük. İBB olarak Kanal İstanbul'a yönelik itiraz ve hukuki süreçleri sürdürüyoruz.

* Kanal; yaşam, orman, tarım ve su alanlarımızı geri dönülmeyecek şekilde yok edecek bir proje.