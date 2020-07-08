Karamollaoğlu: AKP betonlaşmada zirve yaptı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu konuşmasında, sulara gömülen Hasankeyf, Sakarya’da yaşanan havai fişek patlaması ve çoklu baro sistemi üzerinden iktidara yüklendi.

“AKP BETONLAŞMADA ZİRVE YAPTI”

Anadolu Ajansı’nın sular altında kalan 12 bin yıllık kültürel miras Hasankeyf hakkında yaptığı “Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor” başlıklı habere tepki gösteren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

* Hem sulamalar hem de elektrik santralleri için barajlar yapmaya ihtiyacımız var. Bazı durumlarda tarihi eserlerinde bulunduğu yerler sular altında kalabiliyor.

* Beklenen o ki alınan tedbirlerle tarihi eseler korunsun çevrede bu hususlar dikkate alınarak tanzim edilsin ama fotoğrafları görünce hayretler içinde kaldık.

* Ya bu neyin fotoğrafı? Hasankeyf'in fotoğrafı. Su var bir yerde etrafında da beton yapılar yani Allah'tan kork betonun hiç kullanılmadığı bir devire atıfta bulunuyorsunuz.

* Ama bu noktada AKP'ye bir madalya vermek doğru olur çünkü betonlaşmada zirve yaptılar. Nasıl bir ülke, doğal çevre betona mahkum edilir? Bunun destanını yazdılar.

“GAFLETİN, TEDBİRSİZLİĞİN İŞARETİ”

Çanakkale'deki orman yangını ve Sakarya’daki havai fişek patlamasına da değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

* Bu sefer helikopterlerimiz boş durmadı ve 20'den fazla helikopter yangını söndürmek için bir çabanın içine girdi. Aynı şekilde maalesef Artvin'in Dokumacılar Köyünde de bir yangın çıktı orada da 35 evin hasar gördüğü ifade ediliyor üzücü bir hadise.

* Esas bizi en çok üzen hadise Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadır. Geçmişte de anlaşılan patlamalar olmuş. Anlaşılan o ki bu patlamalar neticesinde tedbir alınmamış.

* Bu sefer meydana gelen patlamanın sonunda 7 kişi hayatını kaybetti. Belki de daha fazla var bilmiyoruz tam olarak. Bu tamamen gafletin, tedbirsizliğin, kontrolsüzlüğün bir işaretidir. İnsan hayatını korumaya yönelik tedbirler ihmal edilemez.

“ÇOKLU BARO ADALET MEKANİZMASINI YARALAR”

İktidarın çoklu baro hedefini gerçekleştirmesinin çok büyük tehlikeleri doğuracağını ve kutuplaşmayı adalet mekanizmasına taşıyacak bir adım olarak yorumlayan Karamollaoğlu, adaletin kutuplaşmaya dayanamayacağını söyledi.

Temel Karamollaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

* Kutuplaşma öç almayı rakibinin üstesinden gelmeyi hedefler. Adalet böyle bir şeyi kaldıramaz çünkü, bundan sonra iktidar yanlısı barolarla iktidar karşıtı barolar varmış gibi bir hava doğacak.

* İnsanlar avukat ararken ister istemez kendilerine daha fazla fayda sağlayacağını düşündükleri iktidar yanlısı barolara gidecekler. Bu ise doğrudan doğruya adalet mekanizmasını yaralayacak bir girişim haline dönüşecek.