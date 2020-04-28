Karantina tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 15 kişiye 63 bin lira ceza!

İskenderun Meydan Mahallesi’nde Corona virüsü tedbirlerine rağmen bir araya gelip kumar oynandığı ihbarını alan ekipler belirtilen adrese operasyon düzenledi.
MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEDİLER
Ekipler baskında adreste bulunan 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Adreste bulunanların karantina yasaklarını delmesine rağmen koruyucu maske takmaları dikkat çekti. Karantina tedbirlerine uymamaktan 15 kişiye 63 bin 175 lira para cezası uygulandı.
KUMAR ALETLERİNE EL KONULDU
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kumar aletlerine el konulduğu duyuruldu.