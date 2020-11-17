Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı

Aksaray’da virüslü bir vatandaşa temas ettiği için karantinada olması gereken otobüs şoförü Ankara-Aksaray seferini yaparken polis ekiplerince yakalandı.

Güncellenme: 00:10, 18/11/2020
Haberler Gündem
Karantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri yolcu otobüsleri üzerinde yaptığı denetim esnasında Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet K. (50) idaresindeki 68 HZ 325 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

POLİS İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

İçerisinde 2 şoför, 2 muavin ve 2 yolcu olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu otobüste denetim yapan polis ekipleri sorguda otobüs şoförünün virüslü biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri otobüs şoförünü geniş güvelik önlemleri altında ambulansa aldı.

OTOBÜSTE YOLCUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ambulans içerisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan otobüs şoförü Ahmet K., virüsün kendisiyle bir alakası olmadığını iddia ederek, otobüste de yolcu olmadığını savundu.

İki yolcunun bulunduğu otobüsle evine gittiğini söyleyen Ahmet K., “Bende virüs yok. Biz virüslü yolcu taşımışız, risk altındaymışız. Ankara'dan geliyorum evime gidiyorum. Bizimle bir alakası yok. 2 kişi vardı zaten. Yani yolcu taşıma yok” diye kendini savundu. İHA

İlginizi ÇekebilirKarantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu bıçakladıKarantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu bıçakladı
Afyonkarahisar aile Aksaray Ankara baba KYK Polis trafik
Yayınlanma Tarihi:23:46,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more