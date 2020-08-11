Kardeşini tiner döküp yaktı

Beyoğlu Taksim’de dün 17.00 sularında, tiner kullanan iki kardeşten Hüseyin D., kardeşi Serkan D., ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle ağabey Hüseyin D., eline aldığı tineri kardeşinin üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde Serkan D.,

vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan Serkan D., ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Serkan D., yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Hüseyin D.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Serkan D.’nin alevler içinde kalarak yandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)