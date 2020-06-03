Kaymakamla görüşen köylülere şok! Gece yarısı evleri basılıp telefonları toplatıldı, para cezası kesildi

Edinilen bilgiye göre olay 28 Nisan'da Çamlıyayla ilçesinde meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Darpınar Mahallesi'ndeki Şehit Oğuzhan Sezer Ortaokulu'nda öğrenim gören 50 ilkokul öğrencisini daha uzak olan Sarıkavak Mahallesi’ndeki okula gönderme kararı aldı. Karar, öğrencilerin ve velilerin tepkisine yol açtı.

GÖRÜŞME KAYDA ALINDI İDDİASI

Çocukları için alınan ani okul değiştirme kararına itiraz eden 17 köylü 27 Nisan'da Kaymakam Resul Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, alınan karardan geri dönülmesini istedi. İddiaya göre; bu görüşme sırasında velilerden A.Y. cep telefonuyla gizlice ses kaydı yaptı.

OKUL ÖNÜNDE PROTESTO

Kaymakam Resul Yıldırım ile görüşmelerinden bir sonuç alamayan köylüler, 28 Nisan'da ise okulun önünde sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takıp kararı protesto etmek üzere basın açıklaması yaptı.

Ellerinde “Okuluma dokunma” dövizleri bulunan köylüler, okul değiştirme kararından vazgeçilmesini istediler. Jandarma ekiplerinin okul önüne gelmesinden sonra vatandaşlar olaysız şekilde dağılarak evlerine gitti.

GECE YARISI JANDARMA BASKINI

Eylemi yapıldığı gün saat 01.30 sıralarında harekete geçen jandarma ekipleri 17 köylünün evini bastı. Ekipler, kaymakam ile görüşmeleri sırasında izinsiz ses kaydı yaptığı gerekçesiyle, iddiaya göre hiçbir mahkeme kararı olmadan telefonlarına el koyarak topladı.

Köylüler, toplanan telefonlarını yeniden alabilmek için yaptıkları tüm girişimlerden de sonuç alınamadı. Köylülere kaymakamlık yetkililerinin, telefonların teknik inceleme yapılması için Ankara'ya gönderildiği bilgisi verildiği ifade edildi.

DİLEKÇELERİ ELLERİNDE KALDI

Şehit Oğuzhan Sezer Ortaokulu'nun ilkokul bölümünün başka okula alınma kararına tepki gösteren 47 veli imza kampanyası düzenledi. Veliler, İl Milli Eğitim'e götürdükleri imzaların tutanaklarının alınmadığını da iddia etti.

UZAKTAN EĞİTİM ALAMIYORUZ

Köylüler, telefonlarına el konulan köylülerden Veli Birdal Kaplan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* 17 kişinin telefonu herhangi bir mahkeme kararı olmadan ellerinden alındı.

* Bakanlığın EBA programından ödevleri takip ediyorduk. Ancak, telefonlarımıza el konulduğu için bunu da yapamaz olduk. Çocuklarımızın uzaktan eğitim hakkı da ellerinden alınmış oldu.

* Çocuklarımız virüsten etkilenmişti, arkadaşlarından okullarından ayrılmışlardı. Şu an uzaktan eğitim ile ders yapamayınca psikolojileri bozuldu. Çocuklarımız okullarında kalsın, karda kışta diğer okula gidemezler.

OĞLUM BÖBREK HASTASI

Ani okul değişikliği ile şok olduklarını belirten velilerden Döndü Sezer ise şunları söyledi:

* Oğlum böbrek hastası. İki ayda bir tedavi almak zorundadır. Oğlum başka okula gittiği zaman kimse müdahale edemez. Bir tek benim çocuğum değil, başka engelli çocuklar da var.

* Milli eğitim ve kaymakama defalarca gittik, ancak sesimizi kimse duymadı. Bunun üzerine okul önünde bu kararın geri alınması için sesimizi Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na duyurmak üzere toplandık. Okulun taşınmasını istemiyoruz.

* Okulumuzun yeteri kadar öğrenci sayısı var. Köy halkı olarak tarımla uğraşan insanlarız. Eğer okulumuz kapanırsa diğer göç eden yakınlarımız gibi göçe zorlanacağız.

* Sırf kaymakam ile görüşmede ses kaydı alındı diye telefonlarımız toplatıldı. Mahkeme kararı varsa bize göstersinler. Gece evlerimizin basılarak telefonlarımızın toplatılması hangi kanuna uygun?

Velilerden Öznur Karakaya ise “İki çocuğum var. Biri de bu sene okula başlayacak. Bu okulda sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Bu okulda ilkokul ve ortaokulun aynı yerde olmayacağını söylüyorlar. Ama bizim okulun hem ilkokul hem de ortaokul girişleri ayrı yerde” ifadelerini kullandı.

KLİP YAPTILAR

Bu arada, okul değiştirme kararına tepki gösteren veliler, çocukların konuşmalarının yer aldığı ve Cumhurbaşkanı'na seslendikleri 1 dakika 50 saniyelik klip yaparak Twitter’da paylaştı. Klipte görüntüleri çekilen çocuklar, Cumhurbaşkanı'na “Ellerimizi uzattık sizleri bekliyoruz” diyerek sorunlarına ilgi göstermesini istedi.