Kayseri’de kuzenlerin ‘kız kaçırma’ kavgası: 1 ölü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşilmahalle’de, Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler, 20 gün önce kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade ile saat 13.00 sıralarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, otomobiline binerek, kaçmaya çalıştı.

Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade de otomobille Harun Sade’nin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Sade kardeşler, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade’nin otomobilinin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KANLI İNFAZ

Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı. Araçtan çıkan amca çocukları arasında kavga devam etti. Harun Sade, başından pompalı tüfekle vurularak ölürken, Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşler koşarak olay yerinden kaçtı.

Harun Sade’nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)