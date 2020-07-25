Kazdağları mücadelesi anılacaktı! Eylemler bir hafta süre ile yasaklandı

Çanakkale Valiliği’nin corona virüsü tedbirleri kapsamında il genelinde bir hafta süre ile 31 temmuz 00.00’a kadar eylem, gösteri ve yürüyüşlerin yasakladığı öğrenildi.

Valiliğin açıklamasında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Çanakkale il sınırları içerisinde (İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 25/07/2020 tarihi saat 00:01 ‘den 31/07/2020 tarihi saat 23:59'a kadar yedi (7) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Protesto Eylemi, Basın Açıklamaları, Stant Kurma, Bildiri Dağıtımı, Toplu Karşılama ve uğurlama etkinlikleri vb. türdeki her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.

KAZDAĞLARI MÜCADELESİ ANILACAKTI

Türkiye’nin oksijen depolarından Kazdağları’ndaki altın madeni çalışmalarında katledilen on binlerce ağaç için kurulan Su ve Vicdan Nöbeti Komitesi ve çevre örgütleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla başlatılan mücadeleyi yıl dönümünde düzenleyeceği basın açıklamasıyla anacağını duyurmuştu. SÖZCÜ’ye konuşan çevre örgütleri temsilcileri, kararın kendilerine telefon ile bildirildiğini söyledi.

FAALİYETLERİ DURDURMUŞTU

Öte yandan TBMM'de 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Kazdağları'na ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şirketin ruhsatının yenilenmesi sürecinin durdurulduğunu söylemişti.

Şirket, yaklaşık 200 bin ağaç kestikleri Kirazlı projesinin 13 Ekim’de dolan inşaat ruhsatının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce yenilenmediği için madencilik faaliyetlerini ertelediklerini açıklamıştı.

KAZDAĞLARI’NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı Köyü'nde Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası birçok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları’nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz 2019’da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan’ nöbetlerine başlanmıştı.