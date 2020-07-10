Oksijen deposu ve endemik bitkileriyle meşhur Kazdağları’nda tıbbi aromatik lavantalar yetiştiriliyor

Birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındıran ve dünyada oksijen bolluğu açısından Alp Dağları'ndan sonra ikinci gelen Kazdağları'nda lavanta yetiştiriciliği başladı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Kazdağları eteğinde bulunan Bayramiç Topuklar köyünde üreticilerimiz farkındalık oluşturmakta. Bu farkındalığı lavanta bahçe ve fide bahçelerinde görmekteyiz. Kazdağları; elma, nektarin ve diğer tarımsal ürünlerden sonra lavantada da ön plana çıkmaktadır. Farkındalığımızı Kazdağları'ndan almaktayız. Çünkü, oksijen deposudur ve Kazdağları'nın eteklerinde 110 çeşit ürün yetişmektedir” dedi.

“CİLT HASTALIKLARI KARŞI FAYDALI”

Çanakkale'nin Kazdağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesine bağlı Topuklar köyünde 35 dönüm lavanta ve fidesi yetiştiren eski sinema yönetmeni Bora Tarhan, “Lavanta yağının faydalarını saymadan önce şuna dikkat çekmek lazım, bizim Kazdağları'na ektiğimiz lavanta türü angustifolia. Bu tür, tıbbi aromatik yağ olarak kullanılabilmektedir. Bu türden elde edilen yağda cilt bozukluklarına karşı; kaşınma, egzama, kesik ve yanık gibi dışarıdan müdahale edilmesi gereken cilt hastalıklarına faydalı ve şifalı bir türdür. Isparta'da yetişen Lavanta türlerinde içerisinde kafur maddesi olduğu için böyle bir kullanıma uygun değildir. Bunun için bu türden yapılan bal da aynı şekilde şifalıdır” dedi.

“DEPRESYONA İYİ GELİYOR”



Lavanta yağının depresyon ve sinir hastalıkları konusunda yatıştırıcı bir özelliği olduğunu belirten Tarhan, “Lavanta yağının yurt dışında sakinleştirici ve rahatlatıcı bir özelliği vardır. Sinirlerin bozuk ya da depresyondaysanız lavanta yağı koklamanız ya da azıcık sürmeniz ruh halinizi düzeltebiliyor” diye konuştu. (İHA)