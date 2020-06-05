Kentsel dönüşüm mağdurları: Fakir değildik, şimdi çok fakiriz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Fikirtepe’de, evleri kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki vatandaşlarla buluştu.

”FUKARAYA GELİNCE YARABBİ ŞÜKÜR”

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Tekin, İstanbul’da sadece Fikirtepe’de değil diğer bölgelerde de aynı sorunların yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

* ‘Size kentsel dönüşüm yapacağız’ dedikleri o insanların hepsini sürgün ettiler. Ocak yıkanın ocağı olmaz. İktidar mensupları bunu unutmayın.

* Herkes topu birbirine atıyor. Şimdi ne diyorlar ‘Cumhurbaşkanı da son günlerde rahatsızmış bu dikey yapılardan’

* Şu dikey yapıyı ben mi verdim? Milleti kafese soktunuz. Yandaşa gelince şapur şupur, fukaraya gelince yarabbi şükür.

CHP’li Tekin’in ziyaret ettiği kentsel dönüşüm mağdurları da sorunlarını anlattı.

”4 SENEDİR BEKLİYORUZ”

Kentsel dönüşüm mağduru Bayram Ulucak, aldığı 2 bin TL maaşının bin 400 TL’si ile kirasını ödemek zorunda olduğunu ifade ederek tepkisini şöyle dile getirdi:

* Mart 2016’da çıktık. 4 senedir bekliyoruz. Yapılacak, yapılacak, yapılacak… Ama yapılmıyor. Yazık değil mi, biz kirada oturuyoruz.

* Oradan oraya, 4 tane bina değiştirdim. Benim 5 tane dairem vardı. 3’ünden kira alıyordum. Bana da yazık.7

* Seçim zamanı geliyorlar… Seçim zamanı gelmesinler benim kapıma kardeşim. Vatandaşın derdini sorsunlar.

”FAKİR DEĞİLDİK, ŞİMDİ ÇOK FAKİRİZ”

53 senedir Fikirtepe’de yaşadığını söyleyen Zeynep Düzgünoğlu da şunları söyledi:

* İğnenin deliklerini sayarak bu evimi yaptım. Biz ‘gelin bizim evimiz kötü, yenileyin’ demedik. Biz evimizden memnunduk.

* Fakir değildik, şimdi çok fakiriz. Kira veremiyorum. Ben atölyelerde çalışarak, dikiş dikerek evimi yaptım.

* 53 senedir Fikirtepeliyim. Evim 46 senelikti, deprem oldu evime hiçbir şey olmadı. Müteahhitler bizim üstümüzden çekilsin. Bizim arsalarımızdan çıksın.

”MECBUR BIRAKILDIK İMZA ATMAYA”

2019 yılında evlerini teslim almaları gerektiğini anlatan Erol Torpil ise şöyle konuştu:

* 5 yıldır mücadele ediyoruz. İmza atmayan gruptandık, direndik. Mecbur bırakıldık imza atmaya. 5 yıldır ne kira alabiliyoruz ne de sosyal yardımdan faydalanabiliyoruz.

* Normalde 2019’da evlerinizi teslim olacak dendi. Bizim 5 dairemiz vardı ve 5 kardeşiz. Şu an hepimiz kiradayız.

* Emlak vergilerinden dolayı babamın emekli maaşına da haciz gelme ihtimali var. Biz imza attığımız dönemde ‘borcu yoktur’ yazısıyla imza attık. Müteahhite bu şekilde teslim ettik. Bundan sonraki yükümlülükler müteahhite aitti.