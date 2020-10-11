Kıbrıs seçim sonuçlarında son durum nedir? KKTC seçimlerinde 2. tur ne zaman?

Kıbrıs’ta sabah saatlerinden itibaren oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar hem yeni cumhurbaşkanını seçmek hem de yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için oy kullandı. 11 adayın yarıştığı Kıbrıs seçimleri 2. tura kalırken, resmi olmayan sonuçlar da açıklandı.

Bugünkü seçimde, seçmenler 11 cumhurbaşkanı adayı arasından tercihini yaparak bir adaya oy verirken, Yüksek Mahkeme yargıçlarının halen 8 olan sayısını 16'ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği için de “evet” veya “hayır” diyerek tercih belirtti.

OY PUSULASINDA YER ALAN ADAYLAR

-Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi),

-Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi),

-Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi),

-Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi),

-Arif Salih Kırdağ (Bağımsız),

-Ahmet Boran (Bağımsız),

-Mustafa Ulaş (Bağımsız),

-Alpan Uz (Bağımsız),

-Kudret Özersay (Bağımsız),

-Mustafa Akıncı (Bağımsız),

-Serdar Denktaş (Bağımsız).

RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan habere göre, YSK 738 sandıktan 682'sinin kesin olmayan sonuçlarını duyurdu. 682 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 53,07 oldu.

Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.41 – 33270

Mustafa Akıncı: %29.81 – 30609

Tufan Erhürman: %21.59 – 22165

Kudret Özersay: %5.72 – 5868

Erhan Arıklı: %5.35 – 5493

Serdar Denktaş: %4.27 – 4386

Fuat Çiner: %0.30 – 309

Arif Salih Kırdağ: %0.26 – 264

Alpan Uz: %0.13 – 138

Ahmet Boran: %0.07 – 72

Mustafa Ulaş: %0.06 – 64

İKİNCİ TUR OYLAMA 18 EKİM'DE

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın bu oy oranına ulaşamaması nedeniyle en çok oy alan 2 aday arasında yapılacak 2. tur oylama 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor. (DHA)