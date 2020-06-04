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Çubuk’taki cenazede saldırıya uğramıştı… Kılıçdaroğlu şehidin babasını ağırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın (26) babası Mustafa Kırıkçı'yı makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, Kırıkçı için Ankara'nın Çubuk ilçesi'nde düzenlenen 21 Nisan 2019'daki cenaze töreninde saldırıya uğramıştı.

12:51 -
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Nisan 2019’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı’nın babası Mustafa Kırıkçı’yı CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu’nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkçı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti.

(FOTO: DHA)

Kılıçdaroğlu, şehit Kırıkçı Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde için 21 Nisan 2019’da düzenlenen cenaze törenine katılmış ve bir grubun saldırısına uğramıştı. (DHA)

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Ankara CHP Hakkâri Irak Kemal Kılıçdaroğlu PKK şehit
Son güncelleme: 13:14 04.06.2020
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