Çubuk’taki cenazede saldırıya uğramıştı… Kılıçdaroğlu şehidin babasını ağırladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Nisan 2019’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı’nın babası Mustafa Kırıkçı’yı CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu’nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkçı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti.

Kılıçdaroğlu, şehit Kırıkçı Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde için 21 Nisan 2019’da düzenlenen cenaze törenine katılmış ve bir grubun saldırısına uğramıştı. (DHA)

