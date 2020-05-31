Kılıçdaroğlu Gezi’yi Nazım Hikmet şiiriyle andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarının 7. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarında video yayımladı. Gezi Parkı eylemlerinden görüntüler içeren videoda Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet’in ‘Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü’ şiirini okuyor.

GEZİ GÖRÜNTÜLERİYLE: DOSTLARIN ARASINDAYIZ, GÜNEŞİN SOFRASINDAYIZ

Görüntüler eşliğinde Kılıçdaroğlu’nun okuduğu şiirin dizeleri şu şekilde:

“Dalgaları karşılayan gemiler gibi,

gövdemizle karanlıkları yara yara

çıktık, rüzgarları en serin

uçurumları en derin

havaları en ışıklı sıra dağlara.

Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu.

Önümüzde bakır taslar güneş dolu.

Dostların arasındayız!

Güneşin sofrasındayız!”

“MESELE ESİR DÜŞMEKTE DEĞİL..”

Kılıçdaroğlu, ayrıca yine Nazım Hikmet’in bir şiirinden, “Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele!” sözlerini de okuyor.

“GEZİ ÖLÜMSÜZDÜR”

Gezi Parkı olaylarında ölenlerin resimlerini de içeren videoda, ‘Gezi Ölümsüzdür’ mesajı yer alıyor.

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