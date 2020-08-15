Kılıçdaroğlu ile görüşen 15 Temmuz gazisinin maaşı tehlikede

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 15 Temmuz gazisi Cumali İbin'in maluliyet aylığı ve gaziliği tehlikeye girdi. ‘Hakkında ihbar var' denilerek, kamu hastanesinden alınan gazilik raporları yok sayıldı ve yeniden rapor istendi. Cumali İbin, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

‘VERDİKLERİ MAAŞ UMURUMDA DEĞİL'

“15 Temmuz bağışlarıyla ilgili hakkını arayan bir kişiyim. Kılıçdaroğlu ile 28 Ocak günü görüştük. Çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaştım. Üç gün sonra hakkımda SGK'ya ihbarda bulunulmuş. SGK Sağlık Kurulu da, jet hızıyla 7 Şubat günü toplanmış ve daha önceki raporlarımı yok sayarak benden tekrar durum bildirir raporu istedi.

Oysa ki 2017'de Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin verdiği sürekli raporu ile maluliyet maaşı bağlandı. Bir yıl sonra tekrar rapor istendi ve 2 ay sonra maaşım sürekliye döndü. Neredeyse ‘Gazi değilsin' diyecekler. Bu saatten sonra ne verdikleri maaş ne gazilik umurumda değil. Bunların şeref ve haysiyeti para olmuş.” 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ve gazi ünvanı verilen Cumali İbin, AKP'den İstanbul milletvekili olmak için aday adayı olmuştu. İbin, daha sonra adaylığını geri çekmişti.

İKTİDAR CEZALANDIRIYOR

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir duruma tepki gösterdi. Emir, “15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan yardım paralarının hesabını veremeyen iktidar, şimdi de şehit yakını ve gaziler arasında ayrım yapıyor. Kendisine biat etmeyenleri cezalandırmaya kalkıyor.” Emin ayrıca şu soruları da yöneltti: “3 yıldır maluliyet maaşı alan gazi ile ilgili inceleme yapmak, SGK'nın aklına şimdi mi geldi? Bu kişi ile ilgili ihbar neden Genel Başkanımızla gerçekleştirdiği görüşmeden üç gün sonra yapılıyor?.”