Kılıçdaroğlu’ndan İlham Aliyev’e destek mektubu

Kılıçdaroğlu, tarih ve uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan'ın, sahada olduğu gibi diplomasi masasında da üstünlüğünü göstereceğine, haklı davasını sonuna kadar savunarak Yukarı Karabağ'ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılmasını sağlayacağına inandıklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu, mektupta, “Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de vurguladığı üzere, Azerbaycan'ın dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimizdir” dedi.

“ULUSLARARASI TOPLUM BİR ÇÖZÜM BULAMAMIŞTIR”

“Vatan topraklarınızın, esaretten kurtuluşu şimdiden mübarek olsun” diyen Kılıçdaroğlu, “Uluslararası toplum, Azerbaycan topraklarının yıllardır işgal altında kalmasına ve bir milyonu aşkın kaçkın ve göçkünün yurtlarından koparılmasına bir çözüm bulamamıştır. Bugün, ata topraklarında doğmamış, oraları görmeden büyümüş nesiller, Azerbaycan'ın topraklarını tamamen işgalden kurtaracağı günleri heyecanla beklemektedir” ifadelerini kullandı.

“ERMENİSTAN'IN SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE DÜZENLEDİKLERİ SALDIRILARI LANETLİYORUZ”

“Moskova'da varılan geçici ateşkesin sorunun çözümü için yeni bir fırsat yaratmasını umut ediyor ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklardan tamamen çekilmesini kayıtsız bir şart olarak görüyoruz” açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence, Berde, Mingeçevir gibi yerleşim yerlerine roket saldırıları düzenleyerek yeni sivil can kayıplarına yol açmasını da lanetlediklerini vurguladı.

“SAHADA OLDUĞU GİBİ MASADA DA ÜSTÜNLÜKLERİNİ GÖSTERECEKLERİNE İNANIYORUZ”

Kılıçdaroğlu, tarih ve uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan'ın, sahada olduğu gibi diplomasi masasında da üstünlüğünü göstereceğine, haklı davasını sonuna kadar savunarak Yukarı Karabağ'ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılmasını sağlayacağına inandıklarının altını çizdi.

“YÜREKLERİMİZ AZERBAYCAN İÇİN ÇARPMAKTADIR”

Kılıçdaroğlu mektubunun son bölümünde ise “Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de vurguladığı üzere, Azerbaycan'ın dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimizdir” dedi.