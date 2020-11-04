Kılıçdaroğlu’nun iddialarına İnce’den tepki: Ne biliyorsanız konuşun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini söylemişti.

Bunun üzerine ‘Muharrem İnce’yi mi kast ediyorsunuz?’ diye sorulmuş Kılıçdaroğlu da, “Sadece o değil. Muharrem bey henüz ayrılmış değil. Onu bilmiyorum tabi’ diye yanıt vermişti.

İNCE: NE BİLİYORSANIZ KONUŞUN

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun o sözleri üstüne açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, şunları söyledi;

*CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi “Sadece O değil” diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum.

*Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun.

“SARAY DÜZENİNE DE, MUHALEFET DÜZENİNE DE İTİRAZIMIZ VAR”

*Çay ve kek vaadiyle memleketi bu hale getiren saray düzenine de, yeni destek önerisini Türk Tabipleri Birliği ziyaretinde açıklayan muhalefet düzenine de itirazımız var.

*İktidara itiraz edersen dış mihrakların, muhalefete itiraz edersen sarayın adamısın. Korkutarak kendi koltuklarını korumaya çalışanların başvurduğu bu yöntem birbirlerine ne kadar benzediklerini ortaya koyuyor. Bu iktidar düzenine de, bu muhalefet düzenine de itiraz ediyoruz.

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