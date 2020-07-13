Kilis’te maske takma zorunluluğu getirildi!

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Tüm dünyada etkisini gösteren ve İlimizde de görülen Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda salgının/bulaşın yayılma ve hızını kontrol altına alarak İlimizde etkisini en düşük seviyede tutabilmek için, İlimiz Valisi Sayın Recep SOYTÜRK başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu;

* 14.07.2020 Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece saat 24:00'dan itibaren ikinci bir karara kadar İlimiz genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske takmalarına,

* Kolluk birimlerince uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, belirtilen sınırlamalara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.