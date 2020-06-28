Kimliğini kaybeden genç kızın imdadına Yunus ekipleri yetişti

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan genç kız, kimlik kartını kaybettiğini son anda fark etti. Çaresiz kalan genç kız durumu yetkililere anlatmaya çalışırken, okulda görev yapan ‘Yunus’ ekipleri devreye girdi.

SON ANDA YETİŞTİ

Bir polis genç kıza kendi kaskını takarak motosikletin arkasına bindirdi. Hızlı bir şekilde nüfus müdürlüğüne götürülen genç kız, kısa sürede yeni kimliğini çıkardı.

Ardından kendisine yardımcı olan motosikletli ekiple birlikte hızlı bir şekilde sınavın yapılacağı okula geri getirildi. Genç kız son anda sınava girmeyi başardı.

EMNİYET PAYLAŞTI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından video paylaşılarak, “Yunuslarımız yetişti, yetiştirdi. KTÜ’de sınava girecek olan kızımız okulun önünde kimliğini kaybedince, Yunuslar devreye girdi. Kaymakamlıkta yeni kimliğini çıkartıp sınav yerine yetiştirdik” ifadelerini kullandı.