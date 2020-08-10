Kirazlıyaylalıların ÇED zaferi! Maden yapılmayacak!

Meyra Madencilik’in Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi’yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bilirkişi heyeti, oy birliğiyle maden şirketinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar verdi.

RAPOR TEKNİK YANLIŞLARLA DOLU

İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, “Bugüne kadar defalarca ÇED raporunun usule aykırı olduğunu teknik olarak yanlışlarla dolu olduğunu ifade etmiştik. İYİ Avukatlar Platformu’na mensup onlarca avukatın devreye girmesiyle büyük bir zafere imza attık” dedi.

Dallarında uzman yedi kişilik bilirkişi heyetinin detaylı araştırma ve incelemelerden sonra nihai kararını verdiğini ifade eden Ercan Özel, şunları söyledi:

* Maden, ziraat, çevre, jeoloji, orman, kimya mühendisleri ve arkeologdan oluşan bilirkişi heyeti oy birliğiyle madenin hukuka aykırı olduğuna ve ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar verdi.

BÖLGEYE MADEN YAPILMASI İMKANSIZ

* Bilirkişi heyeti raporunda, “ÇED Raporunda eksiklik olarak belirtilen hususların giderilmesi halinde bile, ortaya çıkabilecek doğal afetlerin (deprem, tsunami, sel, vb.) sebep olabileceği büyük riskler ve bölgenin 1’inci derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeklerini değiştirmeyecektir” ifadesiyle bölgede maden yapılmasının mümkün olmayacağını özellikle ifade etmiştir.

* 1. İdare Mahkemesi’nin vereceği yürütmeyi durdurma kararı şu an Kirazlıyayla'da büyük bir coşku çinde bekleniyor. Kirazlıyayla'da herkesin gözü kulağı gelecek bu mutlu haberde.

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