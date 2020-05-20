Kırıkkale, Sivas bayram namazı vakitleri: Kırıkkale, Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Ayı boyunca oruçlarını tutan ev ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getiren vatandaşlar, bayramı da bayram namazı ile karşılamak istiyor. Bayramda tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle bayram namazları da evlerde kılınacak. Haberimizde Kırıkkale ve Sivas bayram namazları vakitlerini bulabilirsiniz…

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Sivas'tan bayram namazı 05.44'te kılınacak.

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar, bayram namazı saatinin kaçta olacağını merak ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale bayram namazı saatini 05.58 olarak belirledi.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı vakti girince cemaat saf olarak: “Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet ederler. İmam da namazı kıldırmaya niyet eder. Allahü Ekber diyerek tekbir alır ve namaza durur. Cemaat da tekbir alarak namaza durur. Bu iftitah tekbiridir. Ve her namazda vardır. İftitah tekbirleri alındıktan sonra herkes içinden Sübhâneke’yi okur. Sonra imam biraz fasıla ile, birbiri ardısıra ellerini kulaklarına kaldırıp açıktan üç kere tekbir alır. Cemaat de öyle yapar. Birinci ve ikinci tekbirlerde eller yanlara salınır. Üçüncü tekbirden sonra göbeğin altına bağlanır.

Bu tekbirlere zevâid tekbirleri denir. Zevâid tekbirleri vâcibtir

Bundan sonra imam içinden Eûzü – Besmele çeker. Açıktan Fâtiha ve sûre okur. Sonra rükû’ ve secdeye gidilir. İkinci rek’ata kalkılır. İkinci rek’atta imam içinden Besmele çekerek yine Fâtiha ve sûre’yi açıktan okur. Sûre bitince birinci rek’atta olduğu gibi eller kulaklara götürülerek üç kere tekbir alınır. Bunlara da zevâid tekbirleri denir. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan tekrar Allahü Ekber denilerek rükû’a gidilir. Bu dördüncü tekbir, rükû’a eğilirken söylenen tekbirdir. Rükû’dan sonra secde yapılır. Tahiyyât, salâvat ve dualar okunarak selâm verilir. Böylece bayram namazı kılınmış olur.

BAYRAM NAMAZI CEMAATİ KAÇ KİŞİ OLMALIDIR?

Bayram namazları da aynı Cuma namazı gibi cemaatle kılınan namazlardandır. Cuma namazı kılabilmek için gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebinin önde gelen alimlerine göre Cuma namazlarının kılınabilmesi için en az imamın dışında üç kişi daha olmalıdır.

Şafi mezhebine göre ise durum daha farklıdır. Şafi mezhebine göre Cuma namazı kılınabilmesi için akıllı (âkıl), bulûğa ermiş (ergen, bâliğ), hür, erkek, mukim ve oraya yerleşmiş olan en az kırk yükümlünün bulunması şarttır.