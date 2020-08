Kısır tartışmalardan bıkan CHP’li siyasetçiden çarpıcı öneri

Türkiye’de siyasetçilerin her gün karşılıklı olarak birbirlerini suçladıkları kısır siyasi tartışmalardan bıktınız mı? Bu tartışmaların bir yere varamadığını, Türkiye'nin geleceği kaçırdığını mı düşünüyorsunuz? Sizin gibi düşünen bir siyasetçi de var; CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak…

DÖRT TEKERİN DÖNMESİYLE ORTAYA ÇIKABİLECEK TEMİZ ENERJİ

Erdoğan Toprak, Türkiye için “yararlı konuların” tartışılması gerektiğini belirterek, kendisi ortaya bir soru atarak tartışmayı başlattı: Araba tekerleklerinin dönmesini enerjiye dönüştürmeye kafa yormaya ne dersiniz?

Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin gündelik kısır tartışma, çekişme ve polemiklerle enerjisi tüketmek yerine, yeni fikirlere, buluşlara gereksinimi olduğunu vurguladı ve “4 tekerin dönmesiyle ortaya çıkabilecek temiz enerji” önerisini gündeme getirdi:

* Eğer mühendis olsaydım, yaşayan, hareket halindeki her şeyin, her varlığın gerçekte enerji yüklü olduğu gerçeğinden hareketle, bize emanet edilen dünyayı, doğayı, paylaştığımız diğer canlıları da gözeterek araba tekerleklerinin dönmesinden enerji üretme üzerine çalışırdım.

* Böyle bir çaba yakıt ihtiyacını ve dolayısıyla karbondioksit emisyonu sanılınımını esaslı şekilde azaltabilir. Çılgın gelebilir ancak imkansız değil. Zaten tüm icatlar çılgın düşüncelerden, arayışlardan doğmadı mı?

* Böyle bir hayalimi neden paylaştım? Çünkü her gün ‘kısır döngü’ ülkemizi bir adım dahi ileri taşımayan konular yerine, katma değerli üretiminin, AR-GE'nin ve özellikle çevere konularının konuşulmasını dilerim. 21. yüzyılda teknolojiyi çevreyi ve doğayı koruyan ülkelerle, teknolojiyi, doğayı ve çevreyi tüketen ülkeler arasındaki uçurum daha da açılacaktır. Türkiye şu anda bu yarışın tamamen dışında, 4. sanayi devrimini ıskalamak üzeredir.

YERLİ OTOMOBİLİ KONUŞTUĞUMUZ ŞU GÜNLERDE…

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretimini konuştuğu bu günlerde,Türkiye'nin kendi mühendislerinin “dönen 4 tekerin kendi enerjisini üretip depolamasıyla yürüyen yerli otomobil teknolojisine kafa yormasını, yerle parayla o o teknolojiyi finanse etmeyi” öneren Erdoğan Toprak, şöyle dedi:

* Bir bisiklet arka tekerine takılan dinamoyu döndürerek temiz ve sessiz enerji üretiyorsa, rüzgar güllerinden esinlenen rüzgar santralleri, akan dere suları türbinleri, dinamoları çevirerek, yakan güneş panelleri doldurarak temiz enerjiyle hayatımızı daha yaşanır kılıyorsa, deposuna fosil yakıt doldurup hayava egzoz salan ya da şarj edilmeye muhtaç pille yürüyen otomobilin boşa dönen 4 tekerinden enerji üreterek bir aracı yürütmek neden olmasın?

* Sessiz, temiz, doğayı ve tüm canlıları koruyacak, hepimize daha yaşanır bir hayat sunabilecek böylesi arayışlarla hayatı, zamanı, anlamlı ve değerli kılmak mümkün. Her gün, her an hayatımızı, sevdiklerimizi tehdit eden Korona gerçeğiyle yüz yüze iken, milyonlarca aracın 4 tekerinin asfaltta, toprakta dönerek yaratacğı enerji belki de kurtuluşumuz olacak.