Kocaeli ve Sakarya sahur ve iftar vakti: İşte 2020 Kocaeli ile Sakarya Ramazan imsakiyesi…

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kocaeli’de yaşayan vatandaşlarımız kentlerindeki Ramazan ayı imsakiyesini araştırıyor. Kocaeli ile Sakarya iftar ve sahur saatleri ile Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 2020 Kocaeli ile Sakarya Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur saatleri…

KOCAELİ’DE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Kocaeli’de ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:26’da başlayacak. Kocaeli ilk iftar vakti ise 19:56 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

SAKARYA’DA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Sakarya’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:24’de başlayacak. Sakarya’da ilk iftar vakti ise 19:54 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

KOCAELİ CAMİLERİ

Orhan Camii (Gazi Süleyman Paşa Camii) – Kocaeli

1332 yılında Nikomedya’nın fethini tamamlamaya muvaffak olan Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından babası Orhan Gazi adına yaptırılan camii, İzmit’in fetih camiidir. Osmanlı Devleti’nin fetih geleneğine göre ilk yapılan fetih camiinde hutbeye kılıçla çıkılırdı. Günümüzde de Osmanlı Devleti’nden kalan bu gelenek biraz farkla sürdürülmekle birlikte Orhan Camii’nde Cuma Hutbelerine kılıçla çıkılmaktadır. Orhan Camii'nin orijinal inşa kitabesi günümüze ulaşmamıştır. Harim kısmında bulunan ve yakın tarihlerde hazırlanmış olabileceği düşünülen, levha kitabede şu bilgiler yer almaktadır. “Fatih'i İzmit Gazi Süleyman Paşa bin Orhan ve Fatih'i Hereke ve Fatih'i Aydos ve Fatih'i Kocaeli Sancağı Sene 728 Ben'a camii şerif ve medrese Sene 733” (Osmanlı devlet geleneğinde savaşla alınan yerlerde hutbe kılıçla okunurdu. Bu adet fethi simgelemekteydi.) Caminin güneydoğusunda bulunan hazirede, caminin imamları ve yakınları, eskiden bulunan Medresenin müderrisleri ve bazı şeyhlerin mezarları bulunmaktadır.

Fevziye Camii – İzmit – Kocaeli

İzmit merkezde bulunan camii Osmanlı Dönemi yapısıdır. 16’ncı yüzyılın ikinci yarısında İzmit'li Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. İlk yapımı Mimar Sinan’a ait olduğu düşünülen yapı, 1884 ve 1999 depremlerinde tümüyle yıkılmış, aslına uygun olarak yerine yenisi yapılmıştır.