Komşuların haber vermesiyle eve geldi, eşi ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın en üst katından silah sesi duyan komşular durumu ev sahibi Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi.

İki arkadaşıyla birlikte evine gelen Durmuş Polat, eşi Elif ve çocukları Murat ile Melinay’ı tabancayla vurulmuş halde yatağın üzerinde buldu.

“ELİF NEDEN YAPTIN?”

Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat “Elif neden yaptın” diyerek camları yumrukladı. Polat’ı arkadaşları güçlükle sakinleştirirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Camları yumruklarken bileği kesilen Durmuş Polat da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR

Eve girdikten sonra iki çocuk ve annenin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş-çıkışlarını kapatarak yakınlarının girişini engelledi.

Yapılan ilk incelemede anne Elif Polat’ın çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. İncelemenin ardından anne Elif Polat ve 2 çocuğun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Baba Durmuş Polat’ın ise hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek ifade verdiği öğrenildi. (DHA)