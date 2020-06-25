Kömür madenlerine karşı çıkan mahalleli: Kanser arttı, çocuklarımız hasta!

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) 165 metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

BÖLGE HALKINA JANDARMA ENGEL OLDU

Kararın ardından bölgede yer alan tarlalara kömür madeni için iş makineleri girdi. Yaşam alanlarında kömür madeni istemediklerini belirten bölge sakinleri karara tepki göstermek için mahalle meydanında bir araya geldi. Kömür madeni sahasına yürümek isteyen vatandaşlara Jandarma engel oldu.

“DSİ'NİN OLUMSUZ RAPORU VAR”

Şirketin önce yurttaşların elinden arazilerini satın almak istediğini ancak köylülerin satmaması sonucu Cumhurbaşkanlığı'ndan acele kamulaştırma kararı çıkartıldığını belirten Ekoloji Uzmanı Ayşe Mergenci, şunları söyledi;

*Bu bölgeye dair Devlet Su İşleri'nin, ‘Su havzaları var kömür madeni aramayın' diye uyarısı var. DSİ'nin bu raporunu hazırlayan kişinin görevinden alındığı ve başka bir yere gönderildiğini öğrendik.

*Şu ana kadar 165 bin metre karelik alan kamulaştırıldı. Yurttaşlar bu durum karşısında şaşkın. Bir sabah uyandılar ve kendilerine ait arazide şirket iş makinelerini gördüler. Yaklaşık bir haftadır durum böyle devam ediyor. Şu anda da iş makinaları çalışıyor.

“CENAZELERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR”

Bölgede daha önce faaliyet gösteren kömür ocakları yüzünden bölge halkının hastalıklarla boğuştuğunu aktaran Mergenci, “Küçücük çocuklar hep hasta. Her hanede bir kanser hastası var. Ramazan ayından beri cenazelerin ardı arkası kesilmiyor. Kadınlarda ve çocuklarda KOAH hastalığı ve astım var. Bağışıklıkları da sürekli düşüyor. Dünya temiz enerjiye dönerken bizim hala kömür ocağı ile uğraşmamıza anlam veremiyorum” ifadelerini kullandı.

“EKİLİ ARAZİLERE İŞ MAKİNELERİYLE GİRDİLER”

Tarlasına gittiğinde iş makineleri ile karşılaştığını söyleyen bölge sakinlerinden Sıtkı Mavuş, “Firma kararın ardından firma tarlalarınızı içindeki arpayı mahsulü beklemeden kazar gider işime bakarım diyor. Oysa burası 1. Derece tarım arazisi. Ağaçlarla beraber 200 metre ileride benim evim başlıyor. Benimle birlikte bir sürü kişinin evi var. Bin kişi yaşıyor burada” dedi.

“BİNLERCE CANLIYI MAĞDUR EDİYORSUNUZ”

Daha önce de bölgeye iki adet kömür madeni açıldığını belirten Mavuş, “Daha önce buraları istimlak ettiniz de ne oldu? 10 yıldır sizin aldığınız yerlerin hali o. Bizim atamızdan kalan toprağımız ise hala verimli. Burada yaşayan bin tane insanı tozun pisliğin içine mahkûm ediyorsunuz. Burada yaşayan binlerce canlıyı mağdur ediyorsunuz ve bunun adına kamu yararı diyorsunuz. Burada firma 10 yıl çalışacak ama bu topraklar bize yüzyıllar temel gıda sağlayacak” şeklinde konuştu.

“ÜRETİME BÜYÜK KATKIMIZ VAR”

Mahallenin Türkiye'nin üretimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Mavuş, “Mahallemizde günlük 30 bin litre süt üretiliyor. Yıllık 25 bin ton şeker pancarı üretiliyor. 15 bin ton hububat üretiliyor. Mart ayından Kasım ayına kadar 10 bin tarım işçisi istihdam ediliyor. Ayrıca Ilgın kaplıcalarının sıcak suyu da Çavuşcugöl'den çıkıyor. Madem buraları değerlendireceksiniz gelin doğal güzelliğimizi bozmadan bölgede kaplıcalar inşa edin” diye konuştu.

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK BELİRLENMİŞ

Öte yandan bölgenin 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak da korunma altına alındığı ortaya çıktı.