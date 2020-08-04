Konuşmaya geldi kurşun yağdırdı

Talatpaşa Mahallesi, Bayındır sokağa gece yarısı gelen bir kişi daha önce husumetli olduğu kişi ile konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine silahı çeken saldırgan, önce husumetli olduğu kişiye, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı. Silahla yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, sokaktaki delilleri toplarken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)