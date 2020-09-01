Konya Valiliği duyurdu: Birçok toplu etkinlik yasaklandı!

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. ve 26. maddesine istinaden Vali Vahdettin Özkan Başkanlığı'nda toplandı.nToplantının ardından Konya Valiliği tarafından kentte yeni alınan yasaklar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde ikramlı veya ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü gibi organizasyonların yasaklandığı duyuruldu.

Valilik ayrıca toplu olarak yapılacak olan doğum günü partileri gibi kutlamalar, hasta ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve vatandaşlar tarafından düzenlenecek olan her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek bütün organizasyonların yasaklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Valilik tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası ve adli işlem başlatılacağını açıkladı.