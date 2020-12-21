Konya’ya 45 milyon liralık Millet Bahçesi

CHP 36. Dönem Parti Meclis Üyesi, Bülent Ecevit Tatlıdil, Konya'nın Ereğli ilçesinde 200 metre kare alan üzerinde içerisinde bitki ve peyzajı, koşu-yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, tema bahçeleri, millet kıraathanesi bulunan Millet Bahçesi'nin KDV dahil 45 milyon 457 TL bedelle ihale edildiğini belirtti.

“VATANDAŞ PERİŞAN, HÜKÜMET MİLLET BAHÇESİ DERDİNDE”

Duruma tepki gösteren Tatlıdil, “Esnaf kan ağlıyor, çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyor, dar gelirli devletten destek bekliyor, gençler atama bekliyor, EYT'liler çözüm istiyor, çalışanlar düşen alım güçleri için maaşlarına zam bekliyor, yatırımcı istikrar istiyor. Vatandaş perişan, ekonomi alt üst olmuş, işsizlik cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyor; hükümet Millet Bahçesi yapma derdinde! Ereğli’ye 200 bin metre kare alana 45 milyon bedelle Millet Bahçesi yapılıyor” dedi.

“AŞSIZ İNSAN MİLLET BAHÇESİNİ NE YAPACAK?”

AKP İktidarına çağrıda bulunan Tatlıdil, “Kendi önceliklerinizi vatandaşın önceliği zannetmeyin. Gençler iş istiyor, aileler aş istiyor. Parkları bahçeleri geçmişte olduğu gibi bugün de belediyeler yapar. Vatandaş hükümetten fabrikalar, iş sahaları, kötü giden ekonomiye çareler bekliyor. Ereğli üretilen ürünlere katma değer katacak fabrika ve işletmeler istiyor. İşsiz, aşsız insan Millet Bahçesi’nde ne yapacak ?” şeklinde konuştu.