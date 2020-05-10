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KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları başladı mı?

Türkiye’de, corona virüsü sebebiyle yapılacak olan hemen hemen bütün sınavların takviminde değişiklik yapıldı. Bu sınavlardan biri de, milyonlar memur adayının merakla bekledi KPSS sınavı oldu. ÖSYM, KPSS tarihi hakkında açıklamada bulundu. İşte 2020 KPSS tarihi…

14:20 -
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KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları başladı mı?

Memur olmak için sınavda ter dökecek olan adaylar, ‘KPSS ne zaman' sorusunun cevabını arıyor. ÖSYM, KPSS sınav takvimi hakkında açıklamada bulundu. Peki, KPSS ne zaman? İşte cevabı…

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

Foto: DepoPhotos


KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM, KPSS’nin yapılacağı yeni tarihi açıklarken, KPSS başvurularının ne zaman olacağını ise henüz açıklamadı. KPSS başvuru tarihinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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