Kritik toplantı sonrası Vali Yerlikaya’dan açıklama

‘İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu'nda filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdiklerini duyuran Yerlikaya; maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

“BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN FİLYASYON…”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, “'İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu'nda Covid-19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik” ifadelerine yer verdi.

FİLYASYON NE DEMEK?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir.

Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Bakanlığın sitesinde filyasyon kelimesi şöyle açıklanmaktadır;

“Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.”