‘Küfür etmeyin’ deyince bıçaklandı

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde yaşayan O.F. ve S.Y., iddiaya göre alkol aldıktan sonra 03.45 sıralarında sokaktaki dükkan kepenklerine vurup, küfür ederek çevreyi rahatsız etti.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Kendisine ait büfenin kepenklerine vurulan İsmet Çirkin, küfür etmemeleri konusunda uyardığı iki genç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.F. ve S.Y., Çirkin’i sol göğsünden, yüzünden, bacaklarından defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Çirkin, müstakil evinin merdiven dairesine sığınırken, sesleri duyup, sokağa çıkan mahalle sakinlerini fark eden iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

BİRİNİ BEKÇİ DİĞERİNİ POLİS YAKALADI

Çok kan kaybeden Çirkin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çirkin’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerden O.F., olay yerinin yakınında mahalle bekçileri tarafından, S.Y. ise polisin çalışması sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. İki şüpheli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)