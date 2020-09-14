Kundaktaki Göktürk Efe’nin şehit babasına vedası yürek yaktı

‘Yıldırım -2 Cilo'' Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan Sinan Aktay Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi.

Şehit Aktay’ın Türk Bayrağına sarılı tabutu baba ocağından helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

ŞEHİDİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir yıl önce Gül Aktay’la evlenen şehidin yaklaşık bir ay önce dünyaya gelen Göktürk Efe isimli bebeği de kundağında törenin yapılacağı alana getirildi.

Bebeği ile tabutun yanına gelen şehit eşi Gül Aktay, kundağı açarak eşinin fotoğrafını bebeğine gösterdi. O anlara şahitlik eden şehidin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Nevruz ile Babası Salih Aktay da şehidin tabutunun başında gözyaşı döktü.

AKŞEHİR ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İçişleri Bakan yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda vatandaş katıldı.