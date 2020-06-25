LGS’ye giren bir öğrencide daha corona virüsü çıktı

Manisa Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda corona virüsüne yakalanmış bir öğrencinin Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) diğer öğrencilerle aynı yerde sınava girdiği ortaya çıkmıştı. Benzer bir olay da İstanbul’da yaşandı.

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nda sınava giren bir öğrencinin corona virüsü tanılı olduğu ortaya çıktı.

ÖĞRENCİ VE GÖZETMENLERE KARANTİNA

Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yürütme Kurulu, şu açıklamalarda bulundu:

* Şubemize iletilen bilgilere göre Bakırköy Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nda sınava giren bir öğrencinin Covid-19 tanılı olduğu sınavdan sonra ortaya çıkmıştır.

* Sınavdan sonra aynı salonda sınava giren öğrenciler ve salonda görevli iki gözetmen karantinaya alınmıştır.

* Bir tek öğrenci ve öğretmenimizin dahi bu sınav nedeniyle sağlığının riske atılmasını kabul etmek mümkün değildir.

* Bu riskin yaşanması nedeniyle başta MEB ve Sağlık Bakanlığı gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşmalıdır.

* LGS’de yaşanan sıkıntılı görüntülerin ve sağlığımız riske atan aksaklıkların gençlerin tüm çığlıklarına rağmen anlaşılmaz bir inatla ertelenmeyen YKS’de yaşanmaması için yetkilleri tüm önlemleri almaya ve ciddiyete davet ediyoruz.