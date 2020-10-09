İstanbul’da maganda kurşunu: 2 çocuk annesi başından vuruldu

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; 26 yaşındaki M.İ. ayrıldığı ve telefonlarına cevap vermeyen kız arkadaşıyla konuşmak için evine gitti. M.İ. zili çaldığında eski sevgilisinin ablası dışarıya çıkarak, kardeşinin evde olmadığını söyledi. Ancak M.İ. söylenenlere inanmak istemedi.

RASTGELE ATEŞ ETTİ

Bina önünde kız arkadaşının ablasıyla tartışan M.İ. “Şeytan diyor ki silahını çek ateş et” dedikten sonra belinden tabancasını çıkararak rastgele ateş etmeye başladı. M.İ.'nin silah çekmesi üzerine sevgilisinin ablası binaya kaçarak kurşunlara hedef olmaktan kurtuldu.

ÇAMAŞIR ASARKEN BAŞINDAN VURULDU

M.İ.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri çamaşır asmak için balkonda bulunan Hatice Boğa'nın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan 2 çocuk annesi, evindekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve başındaki kurşunun çıkarılamadığı öğrenildi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenilen M.İ.'nin olaydan sonra kaçtığı öğrenilirken, polis ekibi şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.