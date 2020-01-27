Mahalleye dadandılar! Kesip kesip yakıyorlar!

Olay saat 05.20 sıralarında Şişli‘ye bağlı Paşa Mahallesi‘nde meydana geldi. Ortanca Sokak bulunan otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi.

OTOMOBİLLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri dokuz aracın lastiklerinin kesildiğini iki otomobilin de yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Bir görgü tanığı sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, “Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce bu mahallede yine aynı olay gerçekleşti. 18 aracın lastikleri kesildi” dedi. Polise aynı sokakta dört gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren ve bir spor kulübüne ait bilet satış kulübesinin ateşe veren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. (iHA-DHA)