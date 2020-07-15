Mahkeme iptal etmişti, Valilik harekete geçti: “Bir de 7’inci bendi var”

Bolu'da maske takma zorunluluğunun getirildiği 20 Mayıs tarihinde köpeğiyle birlikte İzzet Baysal Caddesi'nde maskesiz olarak dolaşan Elif Nihan İ., bekçiler tarafından durduruldu. Bekçilerin, ceza kesmek istediği kadın köpeğini veterinere götürmek için çıktığını söyledi ve cep telefonunu çıkararak kayda aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Elif Nihan İ.'ye 392 lira idari para cezası uyguladı. Elif Nihan İ. ise, cep telefonu ile kayda aldığı tüm anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Elif Nihan İ., olaydan 1 gün sonra cezanın iptali için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, “Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu, yasaya uymayan idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir” diyerek cezanın iptali yönünde karar verdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bugün yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* O verilmiş karar tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü dayandığı madde, Umumi Hıfzssıhha kanununun 72'inci maddesine dayandırılıyor. Umumi Hıfzıssıhha kanununun 72'inci maddesinin 7 tane bendi var. O karar 1'inci bende dayandırılmış.

“BİR DE 7. BENDİ VAR”

* Bir de 7'inci bendi var. Bu yaştan sona 7'inci bendi de öğrenecek halimiz yok diyemeyiz. Birinci bendi de 7'inci bendi de göz önünde bulundurmak zorundayız.

* Ayrıca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere, anayasamız başta olmak üzere muhtelif kanunlarda kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği diye bir takım kavramlar konulmuş.

* Bunun için yetkili mercilere karar alma yetkileri verilmiş. Bu çerçeve valiliğimiz tarafından bu kararlar alınmıştır.

* Hatta bu kadar teferruata gerek yok. İl İdaresi Kanunu'nun bir tane maddesi, ekonomik, sağlık, sosyal, güvenlik vb. yönlerde her türlü tedbiri alır diyor. Bu yetmez mi?

* Bunların içerisinde maske kuralı koyma olayı olmaz mı? Bahsetmiş olduğum 72'inci maddenin 1'inci bendinde bir kişinin sari hastalığa yakalanmasından bahsediyor.

* Peki 1 kişi mi bulaşıcı hastalığa yakalandı? Hayır. Kaç kişinin yakalanacağı konusunda bir garantimiz yok. O zaman 7'inci fıkrası devreye giriyor. Mahalden bahsediyor. Bulaşıcı hastalık çıkan bir mahalde gerekli tedbirler alınır diyor.

“SAYGIMIZ SONSUZ”

Mahkemelerin kararlarına saygılı olduklarını ancak yanlış karar verebileceklerini söyleyen Ümit, “Konuyla ilgili olarak gerekli hazırlıkları yaptık. İtiraz ediyoruz. Bozulacağına inanıyoruz. Mahkemelere saygımız sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan bir devlet. Dolayısıyla yargının kararları tabi ki hepimizi bağlar ama onlar da hepimiz gibi doğru yada yanlış karar verebilirler. Ben inanıyorum ki o karar tamamen yanlıştır. Neticede düzelecektir” ifadelerini kullandı.

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