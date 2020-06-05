Mahkemeye sevk edilen CHP’li başkan serbest bırakıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla ifade vermeye çağrılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Mahkeme çıkışı Gaziemir Belediyesi önünde açıklama yapan Arda'yı belediye çalışanları ve Gaziemirliler karşıladı. Başkan Arda'ya açıklaması sırasında CHP'li meclis üyeleri de destek verdi.

“DİMDİK AYAKTAYIZ”

Başkan Arda, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, “Biz kendimizi bu yola feda etmişiz. Bu görevi layıkıyla yapmak için belediye çalışanlarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Dimdik ayaktayız. Hepinizi çok seviyorum. Bizi cezaevine atarak susturabileceklerini zannediyorlar ama yanılıyorlar” dedi.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Gaziemirlilerin destek ve dualarıyla dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bundan 1 yıl önce Gaziemirlilerin desteğiyle aday oldum. Rekor oyla seçildim. Seçildiğim gece yaptığım konuşmada şunu söylemiştim, ‘Emanetinizi beynime kazıdım'. 1 yıldır bu emanete sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. Bunu herkes görüyor.

*Başkan seçildiğimde ‘3 ay maaş ödeyemez' diyenler yanıldılar. Belediye çalışanlarının şu anda 1 kuruş alacağı yok. Belediye mallarını korumak için canla başla çalışıyorum. ‘Çivi çakmadı' diyorlar. 6,5 milyon liraya 19 adet kamyon aldık. Bu çivi değil, mıhtır mıh.

“İFTİRALARLA MÜCADELE EDİYORUZ”

*Siyaseten bizi engelleyemeyenlerin iftiralarıyla mücadele ediyoruz. Şikayet ettiler. İftira attılar. Gittik savcıya da açıkladık, hakime de açıkladık. Tutuksuz olarak davamız devam edecek.

*Biz bu yola eşimle birlikte baş koyduk. Kendimizi bu yola feda etmişiz. 95 yaşındaki annem üzüntüyle bekliyor. Onun yanına giderek şimdi ellerinden ve yanaklarından öpeceğim. İHA