Maltepe’de 10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir evin en alt katında yalnız yaşayan ve yakınlarının yaklaşık 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi’nin (51) evinden kötü kokular yükseldi.

Kokuları alan komşular Çelebi’nin yakınlarına ve ekiplere haber verdi. Çilingir yardımıyla içeri girilince şok manzara ile karşılaşıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Abdulleyis Çelebi’nin ölümünü şüpheli buldu.

Çelebi´nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

HABER ALAMIYORDUK

Evinde ölü bulunan Abdulleyis Çelebi´nin akrabası Davut Yüce; “Daha önce abim belli aralıklarla gelmiş buraya ama bir şey görememiş. Bu taraftan bakıyorlar, arka taraftan bakıyorlar bir şey görünmüyor. Buradan bakınca mutfak ve salon görünüyor ama yatak odasında kör bir nokta var oraya düşmüş. Bugün bize haber verdiler. Memur arkadaşlarla birlikte geldik. Çilingir yardımıyla girdik ki dış kapının hemen arkasına düşmüş. Kendisinden 10-15 gündür haber alamıyorduk” şeklinde konuştu. (DHA)