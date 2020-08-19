Manisa’da AKP’den istifa eden 55 kişi İYİ Parti’ye geçti

AKP Manisa Yunusemre İlçe teşkilatından toplu istifa eden 55 kişi, düzenlenen törenle İYİ Parti'ye geçti. Yunusemre ilçesine bağlı Lale Mahallesi Çavdarlı Çay Bahçesi’nde düzenlenen törende İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, partisine yeni katılan 55 kişinin rozetini taktı.

“ÜYE YAPMA FAALİYETİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Partisine üye kazandırmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, AKP'nin her geçen gün kan kaybetmeye başladığını dile getirdi.

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Akan yaptığı açıklamada üye faaliyetlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Parti olarak üye katılımı konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz. Adeta seferberlik halindeyiz. Çünkü üye yapmak demek, aynı zamanda sahada olmak demek. Bugün bir vatandaşımızı partiye üye yapmak aynı zamanda bir siyasi parti faaliyetidir. O yüzden bunu çok ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“AKP İKTİDARININ SONU GELMİŞTİR”

AKP iktidarının son yıllarda izlediği yanlış politikalar sebebiyle üye kaybı yaşamaya başladığına dikkat çeken İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Akan, AKP'den ayrılanların İYİ parti'yi tercih ettiğini dile getirdi.

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Akan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

* Son yıllarda kullanılan kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı siyaset dili, İYİ Parti ile birlikte yerini çözüm üreten, birleştirici ve bütünleştirici bir siyasi dile bırakmaktadır.

* Her türlü baskıya rağmen halkın teveccühü bütünleştirici ve birleştirici siyasetten yanadır. Bu husus bizler tarafından görülüyorken, Cumhur İttifakına gönül vermiş hemşehrilerimiz tarafından da görülmektedir.

AKP İKTİDARININ SORUNU GELDİ

* İYİ Parti Türkiye siyasetinin merkezine oturmuş ve kilit noktaya gelmiştir. Son günlerde yapılan açıklamalardan bunu daha net anlıyoruz.

* Bize illet diyenler, zillet diyenler hatta terör örgütü ile işbirliği yapmak ile suçlayanlar şimdilerde bize yerli ve milli İYİ partili kardeşlerimiz deme noktasına geldiler.

* Şimdi soruyorum sizlere; Türkiye'de ne değişti? Cevap, AKP'nin 19 yıllık iktidarının sonuna gelmiştir.

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Akan konuşmasının ardından katılan yeni üyelere parti rozetini taktı.