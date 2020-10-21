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Manisa’da sahte içki operasyonu: 20 ton şarap ele geçirildi

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 20 ton kaçak üretilen şarap ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 kişi ifadeleri alınması sonrası serbest bırakıldı.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 18:55, 21/10/2020
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Manisa’da sahte içki operasyonu: 20 ton şarap ele geçirildi

Türkiye'de son günlerde kaçak içki tüketimi sebebiyle artan ölümlerin ardından bir çok ilde kaçak içki imalathanelerine ve satanlarına yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor.

Manisa’da sahte içki üretildiği istihbaratı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Çepnidere Mahallesinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, arama yapılan evlerde 20 ton kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ele geçirilen şaraplardan numune alınırken, variller halindeki şaraplar imha edilmek üzere Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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