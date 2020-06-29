Mansur Yavaş’tan 7 milyon liralık su tasarrufu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te tasarruf ve kaynakların verimli kullanımı talimatı vererek, su kaçak ve kayıpları için mücadele başlattı.

1 MİLYON METREKÜP SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yıllardır ihmal edilen filtreleme sistemini yerli teknolojiyle yeniledi. ASKİ bu sayede yılda 1 milyon metreküp su kaybının önüne geçti. Böylelikle yılda 7 milyon TL de tasarruf sağlanacak.

Ankara'yı besleyen barajlardan gelen suyu arıtarak içme ve kullanıma hazır hale getiren ASKİ, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kullanım ömrünü dolduran ve yılda 1 milyon metreküp su kaybına neden olan filtre otomasyon sistemini yeniledi.

MODERN FİLTRELEME SİSTEMİ

ASKİ, ileri teknolojiye sahip yeni filtre sistemi sayesinde su israfının önüne geçerek, suyun süzme işlemini farklı seviyelerde gerçekleştirmeyi ve Ankaralılara daha kaliteli içme ve kullanma suyu sağlamayı amaçlıyor. Toplam maliyeti 6.5 milyon TL olan modern filtreleme sistemi sayesinde yılda 1 milyon metreküp suyun israfının önüne geçilerek, 7 milyon TL de tasarruf sağlanacak.