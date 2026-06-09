Bundan bir süre önce Bodrum’dayken şöyle bir espri geçiyordu: Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi Aziz Yıldırım geri geldi ama Bodrum’a yaz gelmedi. Espri ama Kılıçdaroğlu da Aziz Yıldırım da geldi, Bodrum’a yaz da geldi. Peki Aziz Yıldırım nasıl geldi? Öncelikle Aziz Yıldırım doğru bir iş yaptı, hayal satmadı. Hakan Safi gibi daldaki elmalardan bahsetmedi, eldeki elmalardan bahsetti. ‘Onu alacağım, bunu alacağım’ demekle başkan olunmaz. Nitekim millet bunları yemedi. İkinci faktör şuydu, ‘Ali Koç gibi biri Fenerbahçe başkanı olursa Fenerbahçe uçar, bir daha kimse Fenerbahçe’yi tutamaz’ efsanesi bitti. Arada sırada kelleyi gösterip barfiks numaraları yapıp denize atlayan, dağcılık yapan Saadettin Saran’ı da Aziz Yıldırım bertaraf etti. Bakın, ne olursa olsun bir cümle vardır: İntikam soğuk yenen yemektir. İkisini yan yana koyup Datça bademi yaptı. Şimdi gelelim sadede... Ali Koç kulübü çok seven iyi bir Fenerbahçeliydi. Ama ekibine hep itaat edenleri aldı. Kendisi ile kavga edecek, tartışacak insanları almadı. Galatasaray bundan çok iyi faydalandı. Ali Koç’un kontrolsüz hırsından da faydalanarak farkı açtı. Fenerbahçe camiası bunları karşıdan gördü ve şuna karar verdi. Bu G.Saray’la ancak Aziz Yıldırım baş eder. En son can simidi olarak ona sarıldı. Aziz Yıldırım da bunun farkında. Onun için de şu an kontrollü konuşuyor ama sezon başlayınca bu Aziz Yıldırım’ı göremeyeceğiz. Şimdi dönelim arka bahçeye...…Şampiyon olmak için iyi kadro, teknik adam falan tamam da daha da önemlisi TFF denen bir gerçek var. Şampiyon olacaksanız kurullara adamlarınızı sokacaksınız. Disipline, tahkime, MHK’ye ve yönetim kuruluna. Yıllardır bunu Galatasaray kendisi açısından iyi yaptı. Hatta sarı-kırmızılı yöneticiler daha fazla bağırıp çağırarak ortalığı yangın yerine çevirip şampiyon oldular. Düşünün son 12 yılda Galatasaray’ın 7 şampiyonluğu var, Fenerbahçe’nin yok. Ve Galatasaraylılar Fenerbahçe’nin kollandığını söylüyorlar, hatta hakemlerden şikayet ediyorlar. Ali Koç burada tuzağa düştü ama aynı tuzağa Yıldırım düşmeyecektir. Büyük takım başkanları her zaman konuşmazlar. Konuştukları zaman federasyon dahil herkesin dikkatini çekmeliler. Federasyon G.Saray ilişkisi şu an tamamen kopmuş durumda. G.Saray tarafı ‘İlişkileri askıya aldık’ dedi. Bunun üzerine TFF de kupayı askıya aldı, yöneticiler o kupayı askıdan alıp takıma verdiler. Yani bu yıl kartlar başka türlü açılacak. Büyükekşi federasyonu olduğu gibi G.Saraylıydı. Şimdiki federasyonun iki senelik geçmişinde de yine G.Saray şampiyon oldu. Şu bir gerçek, G.Saray hep Ali Koç kalsın istiyordu. Ama şimdi karşılarında Aziz Yıldırım var. Yazılı ve görsel basın olarak bizler hareketli, heyecanlı bir sezon geçireceğiz, şimdiden belli. İSİMLERİNİ MEZE YAPTILAR Futbolcu olmak zordur. Profesyonel olmak daha da zordur. Futbolcu akıllı adamdır ama bakıyorum milli takımdaki iki futbolcu gereksiz yere isimlerini kullandırarak Dünya Kupası öncesinde adlarını meze yaptılar. Milli takım teknik direktörünün ve TFF’nin bu konuda bir açıklama yapmasını beklerdim. Ama onlar da acemi oldukları için olayları seyrettiler. GÜCÜ GÜCÜ YETENE Mİ? TFF’nin 10+4 yabancı kuralı yüzde yüz doğru. Bazı kulüpler istemiyorlar çünkü saçma sapan transferler yaparak kadroyu doldurdular, yarını düşünmediler. Bu kadar basit. Ben TFF’de olsam daha ağır şartlar getirirdim. O zaman Türk futbolu için hayırlı olur bu işler. G.Saray ve F.Bahçe değişsin istiyor, Trabzon ve Beşiktaş kalmasından yana. Bakalım TFF, U dönüşü yapacak mı? Yoksa verdiği kararın arkasında mı duracak. Gücü gücü yetene mi, yoksa hayırlı işler mi?