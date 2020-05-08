Maske satışı başlıyor! Cerrahi maske satış fiyatı ne kadar?

Yasaklanan maske satışı bugünden itibaren yeniden satışa çıkıyor. 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek. Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecek.

CERRAHİ MASKE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedinin KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, 8 Mayıs’ta İstanbul’da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.

* Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.

EN FAZLA 1 TL OLACAK

* Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecektir.

* Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

* Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul Eczacı Odası'ndan maske açıklaması

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu maskelerin 1 TL'ye satılmasının zor olduğunu belirterek maskelerin ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığını söylemişti.