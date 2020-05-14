Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın açılışı ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Nurtepe İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Vatandaşların alkışlarına el sallayarak yanıt veren İmamoğlu, turnike katına indi. İmamoğlu'na burada İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin tarafından hattaki çalışmalarla ilgili teknik bilgiler verildi. Alpkökin, hattın, Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarındaki arkeolojik çalışmaların da devam ettiği bilgisini de İmamoğlu ile paylaştı.

“ÜLKELERİNE DÖNMEK ZORUNDA KALDILAR”

Hattaki çalışmaları değerlendiren İmamoğlu, “Burada, alt yüklenici yabancı bir firma var. Sinyalizasyon sistemi, o firmayla anlaşılmış. Ne yazık ki bu firmanın da o işi yapan buradaki çalışanları, büyük oranda İspanyol kökenli ve İspanya'daki bir merkezden yönetiliyor. Maalesef Covid-19 süreciyle, 3 Mart itibariyle bu hizmeti yapamaz duruma geldiler. Bu şantiyeyi bırakıp, ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Neredeyse 2,5 aydır, bu hizmeti alamıyoruz. Bir kısım yerli çalışan var, ama tabii bu çok yetersiz bir çalışma” dedi.

“İSTASYONLARDA SONA GELİNDİ”

İmamoğlu, istasyonlardaki çalışmanın sona geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

* Böyle bir ortamda tek eksiğimiz sinyalizasyon. O testler, o işlemler yapılmadan burayı açmak mümkün değil. Hem yüklenici firma hem biz iletişimi sürdürüyoruz bir an önce getirmek için.

* Net cevap alınamadığı için de yaklaşık 80-90 gün gibi test sürecinin sinyalizasyon açısından burada geçirilmesi lazım. Bir an önce normalleşip, çalışanları İspanya’dan buraya getirmek için büyük çaba içerisindeyiz.

* Başlar başlamaz hattımızın da sinyalizasyon hizmetini alıp bir an önce İstanbullulara bu hattı hediye etmek istiyoruz. Yoksa Mayıs ayı içerisinde açıyor olacaktık, böyle üzücü bir olay yaşadık. Bu aksaklıktan dolayı üzgünüz. Çözümsüz bir iş değil; hızlıca çözeceğiz.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI DA EŞLİK ETTİ

Açıklamanın ardından beraberindeki heyetle peron katına inen İmamoğlu'na, buradan itibaren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.