Meclis’te vekillere ait bin 62 fezleke bekliyor

Berberoğlu hakkındaki cezayı ise Yargıtay 20 Eylül 2018'de onadı. Karar 16 ay bekletildi. TBMM'ye giden yazı 30 Ocak tarihini taşıyor. Yazı 4 ay sonra aniden ele alındı. Yargıtay kararı için 20 ay sonra işlem yapıldı.

Meclis Komisyonu'nda halen 1062 fezleke görüşülmeyi bekliyor. Ancak Yargıtay tarafından cezası onanıp vekilliği düşme aşamasına gelen dosya yok. Çeşitli suç iddiaları ile gönderilen fezlekelerden 769'u HDP'li vekiller, 34'ü ise DBP'li Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında… AKP'lilere ait 10, CHP'ye ait 219, MHP'ye ait 9, İYİ Parti'den 6, TİP'ten 7, bağımsızlardan da 6 dosya yer alıyor.

Bu dosyalar toplam 183 milletvekilini kapsıyor. Bir vekil hakkında birden fazla dosya bulunabiliyor. Geçen dönemden 252 fezleke bu döneme devretti. Haklarında dosya bulunan 183 vekilden 9'u AKP'li, 98'i CHP'li, 59'u HDP'li, 6'sı MHP'li, 6'sı İYİ Partili, 2'si TİP'li, 2'si DBP'li ve biri de bağımsız vekillere ait.