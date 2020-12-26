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Melih Gökçek’in kol saati heykeli gitti, ‘Kızılca Gün Anıtı’ geldi

Melih Gökçek döneminde TBMM Kavşağı'na yapılan kol saati heykelini kaldırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, o heykelin yerine konulacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında Ankara'ya gelişini temsil eden '27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı’nın açılışını yapacak.

Güncellenme: 17:36, 26/12/2020
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Melih Gökçek’in kol saati heykeli gitti, ‘Kızılca Gün Anıtı’ geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle Melih Gökçek döneminde TBMM Kavşağı’na yapılan kol saati heykeli bulunduğu yerden sökülmüş, yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini temsil eden bir anıt yapılacağı duyurulmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaptırılan ve maliyeti ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan ‘27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı'nın açılışı, salgın nedeniyle temsili olarak 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

BİR DEVLETİN KURULDUĞU, YENİ LİDERİN SEÇİLDİĞİ GÜN

27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile Milli Mücadele yıllarını anlatan anıt, Genelkurmay Kavşağı'na konuldu. Heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yaklaşık 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip cam elyaf takviyeli polyester malzemeden yapılan anıt, 17 figür ve 1 rölyeften oluşuyor.

Anıta verilen isim olan ‘Kızılca Gün', Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak biliniyor.

ANITTA İLK KADIN MUHTAR SATI KADIN DA YER ALIYOR

Anıtın kademeli mimari formu 16 Türk Devletini, Ay Yıldız ise Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ediyor. Anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın yer alıyor. Ana figürlerin etrafında ise Ankara'nın yiğit Seymenleri, Bacı erenleri, gençler ve çocuklar ile Milli Mücadele'ye inanmış Ankaralılar bulunuyor.

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Yayınlanma Tarihi:17:34,