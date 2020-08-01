Meral Akşener Ayasofya Camii’ni ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ayasofya Camii'nin bahçesine girer girmez başını beyaz örtü ile kapattı. Akşener'e ziyareti sırasında eşi Tuncer Akşener, oğlu Fatih Akşener ve yeğeni eşlik etti.

“ALPARSLAN’A, FATİH’E VE ATATÜRK’E DUA ETTİK”

Camiide dua ederek namaz kılan Akşener, çıkışta kısa bir açıklama yaparak, “Mescit namazı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Han'a, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah'ım kabul eder inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah seneye de eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle, birlikte, beraber.” dedi.

“KARANTİNADA OLDUĞUM İÇİN KATILAMADIM”

Akşener, Ayasofya’nın ibadete açılışına neden katılmadığının sorulması üzerine, corona virüsü karantinasında olduğuna dikkat çekerek, “Karantina sebebiyle, 15 Temmuz programına katılacaktım, hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı, 15 gün ben Ankara'da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş, biz sadece ailecek geldik, yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin” dedi.