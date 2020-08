Meral Akşener: Her şeyin fiyatı iki katına çıktı!

SÖZCÜ/NEVŞEHİR

İYİ Parti lideri Akşener, Nevşehir’in ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Akşener, esnafla sohbet etti, sorunlarını yanıtladı ve isteklerini dinledi. Esnafların çoğu corona virüsü (Covid-19) sürecinde müşterilerinin azaldığından ve işlerinin durgunlaştığından yakındı.

“HER ŞEYİN FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI”

Akşener bir berber dükkanını ziyaret ederek içerideki esnaf ve çitçiyle dertleşti. Propaganda amaçlı gezmediğinin altını çizen Akşener, “Esnaf en büyük istihdamı yaratan alan. Şimdi salgın çıkıverince kaldık hepimiz evde. Bugün ilk defa çıktım şimdi. Nasıl işleriniz?” diye sordu.

Berber dükkanında çalışan olduğunu ifade eden bir vatandaş, “İşler iyi değil. Her şey pahalandı, hiçbir şeyin önüne geçemiyoruz yani, her şey pahalandı. Corona virüsünden sonra her şey iki katına çıktı mesela en basiti. Herkes görüyor bunu” dedi.

“ÇİFTÇİLER ÇOK PERİŞAN”

O sırada dükkanda bulunan ve 2 ay önce corona virüsünün ekonomik anlamdaki olumsuz etkileri nedeniyle çiftçiliği bıraktığını ifade eden bir vatandaş ise, “Bu corona bizi mahvetti. Üç ay içinde millet veya bazı çiftçiler çok perişan yani. Çiftçiliği bıraktım, 2 ay oldu. Corona da girince mallarımı devreden çıkarttım. Bir de bazı esnaflarımızın çoğu dükkan kapatıyor. Bunlara biraz el atılırsa çok iyi olur” açıklamasında bulundu.

“BERBERLERİ HİÇ DÜŞÜNMEDİLER”

Akşener’in “Müşteri nasıl” sorusuna ise berber çalışanı, “Müşteri düştü. Müşteri gelmiyor corona virüsü bulaştırırım diye. Sonuçta buraya yabancı geliyor, yabancı bile korkuyor. ‘Burada virüs var' diyor. Biz de korkuyoruz yani. Geri çıkıp gidiyor” şeklinde cevapladı.

Corona virüsüne yönelik ne tür yardımlar olmasını gerektiğini soran Akşener'e berber çalışanı, “Vallahi bizi düşünmediler, yani berberleri hiç tezkiye almadılar” diyerek cevapladı.

“MUHALEFETİN GÖREVİ SİZLERİ DİNLEYİP İŞ GÖRENE İLETMEKTİR”

Dükkandakilerin dertlerini ve sorunlarını dinledikten sonra konuşan Akşener, “İşte ben bunları kamuoyu ile paylaşıyorum. İktidara diyorum ki; ‘bakın esnafın böyle böyle dertleri var, işte çiftçinin şöyle şöyle dertleri var. Bunlara çözüm üretin.' Çünkü biz muhalefetiz. Muhalefetin görevi sizleri dinleyip, iş görene onu iletmektir” ifadelerini kullandı.

“DEVLET İSTEDİĞİMİZ DESTEĞİ VERMEDİ”

Akşener, başka bir dükkanda girerek esnafa salgının işleri nasıl etkilediğini sordu. İşlerin durgun olduğunu söyleyen esnaf, “Salgın bizim cirolarımızı yüzde 30'lara düşürdü. Bayramda sabah dükkanımızı açtık, akşama kadar oturduk oturduk gittik… Devlet bize istediğimiz destekleri vermedi. Esnafımızı devletimizin desteklemesini istiyorum, bankaların desteklemesini istiyorum. Kredi babında hibe istemiyorum ben. Ama kredi de olsa oranlar makul, esnafı destekletmesini istiyorum. Bu coronadan en çok etkilenen şehir Nevşehir. Burası turizmle ayakta duran bir il. Turizm bitti. Geçen yılın ilk 6 ayında, bizim ören yerlerimiz vesaire var, 1.5 milyon belki turist ziyaret etmiştir. Bu yıl 150 bin olmamıştır. Onda biri gelmiştir” şeklinde konuştu.

“ARACI ÇOK BÜYÜK FIRSAT ELDE EDİYOR”

Akşener'e sorunlarını anlatan bir kasap esnafı ise şöyle dedi:

* Bu ülkenin en büyük sıkıntısı aracı. Aracı çok büyük bir fırsat elde ediyor. Hayvanı biz aracıdan almak zorunda kalıyoruz. Aracı, köylünün elinden yok pahasına alıyor ve biz kasaplara verdiği zaman 2 katına çıkıyor. Bu sorun buradan kaynaklanıyor.

“YERLİ HALKIN PARASI NEVŞEHİR'DE KALMIYOR”

Bir kuyumcu ise 500-600 metre arayla şehre iki tane alışveriş merkezi (AVM) açılmasına dönemin Nevşehir Belediye Başkanı AKP'li Hasan Ünver'in izin verdiğini ve bunun esnafı bitirdiğini belirtti. Siyasetçilerin yerel halka inemediğini söyleyen esnaf sözlerini şöyle sürdürdü:

* Nevşehir'de iki tane AVM'miz var. İki AVM'nin ortasında kaldık. Nevşehir'de esnaf bitik. Neden bitik? AVM olduğu için bitik. İnanın şu çarşı içerisindeki esnafların hiçbirisi memnun değil. Ve 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay arayla böyle birisi tutuyor, birisi kapatıyor. Nevşehir esnafına en büyük zararı; biz sivil toplum örgütleri olarak o zaman başkan beye gittik. Hasan Ünver'di Nevşehir Belediye Başkanı.

* Israr etmemize rağmen, karşı çıkmamıza rağmen kesinlikle dinlemedi. Hani AVM'yi getirdi, şehrin ortasına koydu. Orada bir AVM'miz zaten vardı. Bu esnafı bitirdi. Yerli halkın parası Nevşehir'de kalmıyor. Nevşehir zengin diyorlar ama Nevşehir'de 10 tane büyük zengin var, onun haricinde halk bitik.

