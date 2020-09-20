Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Eski başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğine yönelik iddiaların ardından Yılmaz’ın yakın dostu Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altur Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır.

* Kendisi hastahanede tedavi altındadır.

“OPERASYON SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas da Mesut Yılmaz’ın durumunun kötüye gittiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Umut falan kesilmedi. Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır” dedi.

Yılmaz’ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.